Steins;Gate 0, l'episodio speciale sarà disponibile domani su VVVVID

Rintarō Okabe è tornato ed è pronto per un'altra avventura! Domani, giovedì 20 dicembre 2018, sarà finalmente disponibile un episodio speciale della serie animata, ormai conclusa, de Steins;Gate 0.

A distanza di un giorno dall'uscita del sesto cofanetto DVD/Blu-ray disc, includerà infatti gli episodi 21-22-23 della serie TV, nei negozi giapponesi a partire dal 21 dicembre prossimo, la pagina ufficiale Facebook di VVVVID.it - Anime ci rammenta che domani sarà visionabile online, a partire dalle ore 18:00 (stesso orario di uscita delle puntate della serie animata) sulla piattaforma streaming gratuita e legale, l'episodio speciale dell'anime de Steins;Gate 0.



Al momento non sappiamo di che cosa si tratterà, ma secondo quanto riportato nel post "Okabe atterra nella nostra linea di universo con un episodio inedito di Steins;Gate 0. Vi aspettiamo domani per guardarlo insieme, su VVVVID!" quindi non ci resta che attendere!

Ricordiamo che il 27 settembre si concludeva, con l'episodio 23, la serie animata de Steins;Gate 0, tratta dall'omonima visual novel giapponese e sequel del videogioco Steins;Gate. L'anime è prodotto dallo studio giapponese White Fox e, dopo essere stato annunciato nel 2015, è stato lanciato nel mese di aprile del 2018 sul piccolo schermo nipponico. Grazie a VVVVID, che ha proposto la serie in simulcast con il doppiaggio originale e sottotitolato in italiano, è giunto in Italia.