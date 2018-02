Steins;Gate 0 si mostra con una nuova key visual e vari sketch dei personaggi

Anticipato lo scorso anno da un misterioso teaser trailer, l’anime dista mettendo a dura prova la pazienza dei fan del brand, i quali attendono con ansia la trasmissione sul circuito televisivo nipponica attualmente prevista durante il mese di aprile 2018.

Dal momento che la messa in onda è sempre più vicina, lo staff del progetto sta recentemente rilasciando numerose informazioni sulla serie, incluso il cast dei doppiatori coinvolti e la lista dei personaggi che vi compariranno. Adattamento dell’omonimo videogioco, il progetto vedrà Mamoru Miyano nei panni del protagonista Rintaro Okabe, mentre Kana Hanazawa sarà Mayuri Shiina, Tomokazu Seki sarà Itaru "Daru" Hashida, Asami Imai sarà Kurisu Makise, Saori Goto sarà Moeka Kiryu, Yu Kobayashi sarà Luka Urushibara, Halko Mamoi sarà Faris Nyan-nyan, Yukari Tamura sarà Suzuha Amane, Sayuri Yahagi sarà Maho Hiyajo, Megumi Han sarà Kagari Shiina, e infine Yakuri Tamura sarà Yuki Amane.



In calce all’articolo vi proponiamo poi la nuova key visual diffusa dallo staff e alcuni schizzi dei vari personaggi coinvolti. Ambientato in un mondo differente da quella della serie originale, Steins;Gate 0 ha inizio nel 2010, dopo che Rintarou ha rinunciato all’idea di salvare Kurisu dal mortale paradosso. Angustiato dalla sua morte, il ragazzo si lascia alle spalle i suoi giorni da scienziato pazzo e ha dei flashback del tempo trascorso con Kurisu nel mondo Alpha.



Tutto cambia quando il professore di Kurisu presso l’università si rivolge al ragazzo in cerca di aiuto. Alexis Leskinen desidera infatti che Rintarou provi un nuovo sistema chiamato Amadeus: un sistema che può immagazzinare la memoria della gente ed emularle. Rintarou, di conseguenza, riesce a creare un emulo di Kurisu, ma perderà il controllo della situazione quando il SERN deciderà di entrare di nuovo in azione...