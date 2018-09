Steins;Gate 0: sinossi e immagini preview ufficiali dell'episodio 23

I fan sono ansiosi di sapere cosa ci riserva questo attesissimo finale, perciò non ci resta che attendere la messa in onda dell'episodio 23 di Steins;Gate 0, in simulcast, su VVVID, alle ore 18:00 di domani 27 settembre. Ma per chi non riesce proprio a placare la sete d'informazioni, ecco la sinossi ufficiale e le immagini preview dell'episodio conclusivo.

Con il ventitreesimo episodio della serie, che si intitola, nella versione inglese, "Arc light of the point at infinity: arc light of the sky", si concluderanno le avventure di Okabe e dei suoi amici, così come la serie sequel del già fortunatissimo Steins;Gate. Dopo gli sconcertanti avvenimenti dell'episodio 22, non ci resta che scoprire cosa avverrà ora che la linea temporale è cambiata ancora, forse in maniera risolutiva. Tutto lascia presagire un finale dai contenuti emotivi intensi, con le peripezie temporali del nostro autoproclamato scienziato pazzo che arriveranno al punto di non ritorno. Ecco quindi la sinossi ufficiale dell'epilogo di Steins;Gate 0:

"Inviando la D-line nel passato, l'esistenza di Amadeus Kurisu è stata cancellata. Come conseguenza, la Russia non si è unita alla competizione per la macchina del tempo. E c'è ancora da affrontare il faccia a faccia finale con Leskinen. E così ha inizio l'ultima battaglia che condurrà allo Steins;Gate"

Di seguito potete ammirare le immagini preview dell'episodio, un assaggio di quello che ci aspetta.

Ricordiamo che l'ultimo episodio di Steins;Gate 0 andrà in onda il 27 settembre alle ore 18:00 su VVVVID. La serie è prodotta dallo studio giapponese White Fox e ha esordito nell'aprile di quest'anno, proseguendo gli avvenimenti della serie originale.