Steins;Gate: annunciato un nuovo misterioso progetto, di cosa si tratta?

Sul proprio profilo Twitter, @Somoskudasai, pagina che si occupa delle ultime novità sul mondo anime e manga, ha annunciato un nuovo misterioso progetto legato al franchise Steins;Gate.

Steins;Gate è un videogioco di genere visual novel pubblicato originariamente nel 2009. Grazie all'incredibile successo ottenuto, dalla trama del videogioco è stato tratto un manga, disegnato da Sarachi Yomi, e in seguito anche una serie animata. L'anime di Steins;Gate, prodotto da White Fox, è arrivato in Italia su licenza Dynit.

Steins;Gate non offre una trama lineare, ma degli scenari con diversi corsi d'interazione. Ambientato nell'estate del 2010 ad Akihabara, la serie segue le vicende di un gruppo di amici che, modificando accidentalmente un microonde, riesce a creare una piccola macchina del tempo. Tuttavia, questa scoperta attira le attenzioni di una misteriosa organizzazione che inizia a dar loro la caccia.

A quanto pare, gli appassionati di Steins;Gate potranno presto gioire. Sulla base del franchise verrà creato un nuovo interessante progetto. Stando a quanto riportato su Twitter da @Somoskudasai, a questo nuovo progetto parteciperanno Mamoru Miyano, Asami Imai e Tomokazu Seki, doppiatori rispettivamente di Rintaro Okabe, Makise Kurisu e Hashida Itaru. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. In occasione del decimo anniversario di Steins;Gate sono arrivati manga e anime gratuiti. Se aspirate a diventare scienziati in erba, un fan ha ricreato il Divergence Meter di Steins;Gate.