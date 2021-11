Steins;Gate: un cosplay di Kurisu Makise della giapponese Makko

Inizialmente era soltanto una visual novel, ma il suo successo fu talmente strepitoso da incentivare l'arrivo di un adattamento animato. Steins;Gate da quel momento in poi non è più scomparso dal panorama dell'industria giapponese grazie alla sua storia intricata e ricca di misteri che si appoggia a elementi sci-fi e personaggi interessanti.

Ormai sono oltre 10 anni che Steins;Gate è in circolazione con tantissimi progetti che celebrano la sua storia e i suoi personaggi, senza peccare in approfondimenti di vario genere. I 24 episodi dell'anime, nonostante il loro ritmo iniziale, riescono ad appassionare lo spettatore che si trova poi coinvolto in una spira di eventi che coinvolgerà completamente Rintaro Okabe e Kurisu Makise, i due protagonisti principali di Steins;Gate.

Sarà Kurisu Makise una delle chiavi indispensabili per risolvere il problema dei viaggi del tempo scatenati dal microonde sia per il modo in cui è coinvolta sia per la sua sagacia che per le sue abilità intellettive. Dopo 10 anni, il personaggio viene celebrato da Makko, una cosplayer giapponese. Ecco quindi un cosplay di Kurisu Makise da Steins;Gate così come l'abbiamo vista nell'anime, con i capelli rossi, giacca beige e cravatta rossa.

Per festeggiare l'anniversario, arrivano sempre nuovi progetti su Steins;Gate di vario genere.