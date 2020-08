Steins;Gate festeggia il 10° anniversario con manga e anime gratuiti

Uno dei prodotti fantascientifici più famosi degli ultimi anni è Steins;Gate. Il progetto partì con la visual novel che però divenne talmente famosa da essere adattata in anime e manga, con tanto di film e sequel. Una popolarità roboante e che sta portando il franchise a festeggiare in questo periodo i suoi dieci anni di vita.

E per il decimo anniversario di Steins;Gate sembrano esserci importanti progetti all'orizzonte. Il fansite Kiri Kiri Basara, incentrato esclusivamente sulla serie fantascientifica, riporta alcune parole del CEO di Mages, Chiyomaru Shikura. Il dirigente ha confermato che una delle sorprese che avevano pianificato è l'anime di Steins;Gate gratuito, seguito anche dal manga.

Il CEO ha fatto questa promessa, ma per ora non si sa quali saranno gli episodi e i capitoli coinvolti o se tutto l'anime e tutto il manga di Steins;Gate saranno resi disponibili in modo gratuito. I fan sono però rimasti esaltati per la notizia, considerato che è stato poi confermato l'arrivo nel prossimo periodo di una nuova sorpresa, definita dal CEO come "una bomba spaziale".

In attesa di ulteriori dettagli, è probabile che Steins;Gate sarà reso gratuito solo per i fan giapponesi, mentre da noi è possibile guardare la serie su VVVVID in streaming con doppiaggio italiano. C'è anche da attendere per il live action di Steins;Gate, un progetto che ha attirato molta attenzione.