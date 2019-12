Steins;Gate: giovane modella russa mette in scena un bellissimo cosplay di Kurisu Makise

Sono passati pochi mesi dal decimo anniversario di Steins;Gate, la visual novel di 5pb resa famosa, nel 2011, dall'apprezzatissimo anime di Studio White Fox. A tal proposito, in occasione del decimo compleanno del videogioco sono spuntati sul web diversi cosplay dedicati ai protagonisti dell'opera, compreso quello che abbiamo deciso di mostrarvi oggi.

La protagonista è la giovane modella russa Ays, conosciuta come @mk_ays su Instagram, che come potete vedere in calce ha deciso di regalare ai suoi fan una serie di scatti con indosso il suo costume da Kurisu Makise. Neanche a dirlo, le foto hanno velocemente superato i 38,000 mi piace, una cifra non indifferente se si considera che la ragazza vanta circa 200,000 followers.

Nella visual novel Kurisu Makise è una brillante scienziata di 17 anni e inventrice della macchina del tempo. Dopo essere stata assassinata sotto gli occhi del goffo collega Rintaro Okabe, la ragazza otterrà una seconda occasione proprio per merito di un'invenzione di quest'ultimo, una sorta di forno a microonde in grado di effettuare modifiche alla linea temporale.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay di Ays? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Steins;Gate.