Steins;Gate incontra Revue Starlight: in arrivo uno speciale evento crossover

Nei giorni scorsi sono trapelate in rete alcune informazioni riguardanti un importante evento per quanto riguarda la celebre serie basata sui viaggi temporali Steins;Gate, che sembra aver avviato una collaborazione con il videogioco mobile, Revue Starlight, il quale avvierà una nuova campagna proprio oggi, inserendo alcuni personaggi.

Il fenomeno di Steins;Gate, nato originariamente come visual novel sviluppata da 5pb, e solo dopo diventato un anime che ha generato molti adattamenti anche cartacei, è riuscito ad arrivare persino ad Hollywood dove è in lavorazione una serie live action, al pari di franchise molto più grandi come ONE PIECE e Cowboy Bebop.

Il successo ottenuto dall'avventura dello stravagante Rintaro Okabe e di Kurisu Makise ha portato allo sviluppo di altri videogiochi, tra cui Steins;Gate 0, e da alcune immagini pubblicate tramite i canali social ufficiali sembra che alcuni personaggi del franchise saranno giocabili all'interno di Revue Starlight. Come potete vedere dall'immagine presente nel post in fondo alla pagina, sono presenti i due simboli delle serie. Per ora non sono stati specificati ulteriori dettagli, ma è stato confermato che l'evento crossover durerà fino al 31 di marzo.

Ricordiamo che ad ottobre è stato annunciato un nuovo progetto per la serie, e che l'anime di Steins;Gate è disponibile su Prime Video.