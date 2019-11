La stella dell'NBA, Steven Adams, mostra tutto il suo amore per ONE PIECE con un tweet

One Piece è da anni ormai l'anime del momento. Sempre sulla cresta dell'onda, più passa il tempo più cresce. Non vacilla mai, non cala mai e quest'anno lo sta chiudendo col botto grazie al movie attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. One Piece: Stampede tocca i 9,3 miliardi di yen e Echiro Oda sorride e ringrazia.

Per far capire quanto la serie sia diventata popolare e come gli sforzi del mangaka profusi in tutti questi anni stiano dando i suoi frutti, basta guardarsi in giro. Il web è sicuramente la vetrina più attendibile. Ovunque si vedono artisti, celebrità, cosplayer, atleti, omaggiare One Piece. Ogni giorno qui, su Everyeye, vi teniamo aggiornati con meravigliose fan art, costumi da mozzare il fiato per il loro realismo e persone famose che non perdono un attimo a innalzare sul piedistallo l'opera ideata da Oda.

Questo è il caso di Steven Adams, stella dell'NBA (campionato di basket americano), militante negli Oklahoma City Thunder. Come molti atleti prima di lui, vedete per esempio la passione che il campione dell'MMA Demetrious Johnson ha per L'Attacco dei Giganti che lo ha spinto a incontrare Isayama, Adams, per il compleanno dello spadaccino dai cappelli verdi, Roronoa Zoro, ha deciso di mostrare tutto il suo amore per la serie, pubblicando sul suo profilo Twitter un post realizzato da Crunchyroll, in cui vengono fatti gli auguri al secondo della ciurma di Cappello di Paglia.

Questo ci ha permesso, ancora una volta, di realizzare quanto grande sia la fama che One Piece ha raggiunto in tutto il mondo, confermandosi nell'olimpo dei grandi manga della storia giapponese.

Anche se in ritardo: tanti auguri, Roronoa Zoro!