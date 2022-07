Stephen King, date un'occhiata all'adattamento a fumetti di Sleeping Beauties Vol. 2

Mentre Stephen King sembra aver detto addio a IT e Pennywise, un altro dei suoi romanzi, quello scritto a quattro mani con il figlio Owen, Sleeping Beauties, sta per tornare in versione fumetto con il suo secondo volume.

Le belle addormentate di Stephen e Owen King stanno per tornare.

Il sito Screen Rant ha recentemente pubblicato un'anteprima della graphic novel scritta da Rio Youers e disegnata da Alison Sampson, il secondo volume dell'adattamento a fumetti di Sleeping Beauties edito da IDW Publishing.

Per chi non conoscesse già la storia, che si rifà al romanzo del 2017 scritto dal maestro dell'horror e da suo figlio (che conta ben 702 pagine), ecco cosa potrete aspettarvi: "Pieno di mistero e orrore, nell'ultimo volume di questa duologia quasi ogni donna è rimasta vittima della malattia di Aurora, ovvero caduta in un sonno eterno. Una donna, Eve Black, è immune a questa malattia, e sostiene di avere la cura per le altre donne. E mentre gli abitanti della piccola città di Dooling cercano di capire quale sia il modo migliore per 'gestire' Eve, si iniziano a formare delle fazioni, e la guerra sembra inevitabile. Intanto, Eve ha dei piani tutti suoi: un test con delle conseguenze globali".

Per potervi fare un'idea dello stile di Sleeping Beauties, cliccate sul link fonte in calce alla notizia, dove troverete le copertine e diverse pagine a colori del fumetto.

Intanto, se amate l'horror, provate a dare un'occhiata a quelle che per noi sono tra le migliori serie tv tratte dalle opere di Stephen King.