Steven Maeda ha mostrato il luogo di produzione di ONE PIECE live action?

Sono passati diversi mesi dall'annuncio del live action di ONE PIECE targato Netflix, ma finora le notizie sono state abbastanza latitanti. Pochi commenti di Eiichiro Oda, qualcuno del produttore esecutivo e sceneggiatore Steven Maeda, e poi quasi nulla. Mentre i fan di ONE PIECE lanciano il totoattori, Maeda posta una misteriosa foto.

Il produttore Steven Maeda ha postato sul suo account Twitter una foto, poi rimbalzata sui vari network della rete. Tra coloro che riportano la foto c'è anche Rai, il cui tweet è presente in calce alla notizia e con l'immagine in questione. Come ha specificato Maeda, questo è il luogo di produzione del live action di ONE PIECE che, considerato il materiale presente, è in fase di allestimento. Molte delle scene saranno indubbiamente riprese al chiuso e poi lavorate in post produzione con vari effetti.

Il live action di ONE PIECE non ha ancora una precisa data d'uscita e, come sottolineato da Eiichiro Oda, i lavori richiederanno tempo. Al momento non si conosce neanche il cast di personaggi presenti né tutto lo staff che lavorerà al progetto. La serie TV targata Netflix però si concentrerà sul primo arco narrativo del manga, quello dell'East Blue. Oda farà da supervisore e assicura i fan sulla portata e fedeltà dell'adattamento.