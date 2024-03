Che stile! I tagli di capelli più ridicoli apparsi negli anime

Quando si tratta di anime, è molto frequente che, anche in storie cupe e seriose, vengano inseriti personaggi con delle capigliature alquanto discutibili. Non a caso, è stato fatto un sondaggio sui personaggi anime con i capelli più strani che ha dato risultati davvero bizzarri. Ma quali sono effettivamente i tagli più ridicoli negli anime?

Yu-Gi-Oh!



Se si parla di capelli, non può mai mancare Yu-Gi-Oh! Da Yugi Muto a Yusei Fudo, passando per Judai (Jaden, da noi) Yuki, tutte le serie dedicate all'amato gioco di carte collezionabili hanno offerto una moltitudine di acconciature in grado di sfidare costantemente le leggi della gravità e gli strumenti del mestiere di qualsiasi parrucchiere! Ma forse è proprio questo aspetto a rendere unici e riconoscibili tutti i personaggi di Yu-Gi-Oh!

One Piece



Grazie alla smisurata fantasia di Eiichiro Oda, anche One Piece è pieno di figure dai tagli di capelli quantomeno "emblematici". Ci sentiamo di menzionare, in particolare, le "Sorelle Quadrate", Mozu e Kiwi che, oltre ad essere legate indissolubilmente a Franky, si sono fatte strada nel cuore dei fan con delle acconciature che, in quanto a forma, sembrano delle grosse scatole indurite da una cera particolarmente efficace. C'è chi aspetta l'uscita di One Piece 1097 e chi, come noi, desidera scoprire se Oda riuscirà a superare questo capolavoro di capigliatura con altri personaggi.

Kill la Kill



Anche Kill la Kill di Studio Trigger non scherza quando si tratta di stranezze. Una delle più eclatanti è lo stile di capelli del principale villain dell'opera, Ragyo Kiryuin. Dopo essersi fusa con le Fibre della Vita, si presenta con la parte superiore della testa piena di capelli argentati, mentre il resto abbraccia un assortimento di colori che ricordano quelli di un arcobaleno. Assurdo!

Le Bizzarre Avventure di Jojo



Come non citare Hirohiko Araki e i personaggi de Le Bizzarre Avventure di Jojo quando si tratta di acconciature memorabili. Il re incontrastato di questa lista di pettinature è sicuramente Pesci, un pericoloso sicario che abbiamo avuto modo di conoscere in "Vento Aureo". È possibile prendere sul serio un assassino che, a prima vista, sembra avere un'enorme cipolla bianca al posto della faccia?