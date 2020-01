Stone Ocean: una cosplayer realizza la versione più credibile Jolyne Kujo

Nel corso di quest'estate si è concluso l'anime di Vento Aureo, la quinta parte della saga generazionale delle Bizzarre Avventure di JoJo. I fan, però stanno già attendendo la sesta stagione. Una cosplayer ci presenta una versione molto credibile di Jolyne Kujo.

Stone Ocean, la sesta parte di JoJo è una serie atipica perchè ha come protagonista una donna (cosa mai successa nella serie) ed è ambientata prevalentemente in un carcere femminile, dove assistiamo ad ogni genere di bizzarria possa venire in mente ad Hirohiko Araki il suo creatore. Jolyne Kujo, in questo cosplay della bodybuilder Yuan Herong (potete trovare il suo profilo Twitter in calce alla notizia), appare in una versione molto credibile, grazie al fisico allenato della ragazza che la interpreta, che coniuga bellezza e forza. La figlia di Jotaro Kujo ha forza e carattere da vendere e troviamo che questa versione ci si avvicini molto a renderla reale. Per il momento non sappiamo ancora quando inizieranno le avventure di Stone Ocean, sperando di non dover aspettare troppo come la fu per Vento Aureo.

Possiamo però ingannare l'attesa con gli OAV di Così Parlò Rohan Kishibe in uscita il prossimo mese di marzo. Ma se proprio non resistete e siete dei fan incalliti, allora potete gustarvi questa singolare battaglia tra Dio Brando e Jotaro Kujo che siamo certi vi divertirà.