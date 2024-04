Il governo dice stop ai fondi per i Cartoon Made in Italy: a rischio un intero settore

Il rapporto tra televisione italiana e animazione nazionale ha da sempre rappresentato un traino pedagogico fondamentale nel nostro paese, sin dall'introduzione della tv in Italia. E lo stop improvviso del governo ai fondi per i Cartoon Made in Italy non è solo drastico - e forse anacronistico - ma rischia di far collassare un'intera industria.

Se il futuro dell'animazione giapponese appare sempre più in pericolo, a causa di problemi finanziari – ma soprattutto produttivi – che compromettono la sostenibilità degli anime, un discorso più o meno simile può essere avanzato per quanto riguarda il settore animato italiano, anche se la questione si porta dietro dei fenomeni culturali e industriali specifici della cornice produttiva nostrana.

Prima di indagare nel dettaglio le conseguenze che tale strategia politica può comportare per la sostenibilità futura dell'animazione italiana, occorre soffermare l'attenzione sul “Testo unico dei servizi media audiovisivi” redatto dal governo sul finire di marzo. Contro il parere del MIC e della Commissione Cultura, il Consiglio dei Ministri ha deciso di eliminare la possibilità di introdurre sottoquote di programmazione ed investimento per le tv private, nonché per le piattaforme digitali/online operanti sul suolo italiano, limitando di conseguenza la gestione – e quindi lo stanziamento di finanziamenti per l'animazione nazionale – ai soli ambienti produttivi della RAI.

Dal momento che il servizio pubblico nazionale, come esplicitato dai rappresentanti di CartoonItalia (cioè l'associazione nazionale produttori di animazione) “rimane, suo malgrado, l'unico player e partner finanziario del'intera industria dell'animazione italiana” ciò a cui si assiste ora non è solo una “conseguente limitazione dell'offerta dei contenuti” - con tutto ciò che ne deriva in termini di sostenibilità, anche creativa, per un reparto che dà lavoro, secondo i dati correnti, a ben 6000 artisti e artigiani del settore – ma “senza la sottoquota in questione, tale reparto non potrà acquisire competitività in un mercato internazionale sempre più difficile e schiacciato dall'America, da un parte, e dall'Asia, dall'altra”.

La preoccupazione manifestata da CartoonItalia, a cui sono seguite le dichiarazioni di diversi esponenti della distribuzione nazionale, come Andrea Occhipinti della Lucky Red – responsabile, tra le altre cose, del successo italiano de Il ragazzo e l'airone – apre a discorsi rilevanti, sia da un punto di vista culturale, che puramente storico. Come abbiamo anticipato in partenza, nel nostro paese l'animazione, in piena continuità con le origini pedagogico-didattiche della televisione italiana, ha sempre rappresentato, più che nelle altre nazioni, uno strumento educativo essenziale, che adesso si vedrà brutalmente costretto ad abbandonare diverse porzioni di influenza, a causa della diminuzione improvvisa dei partner strategici con cui attivare delle collaborazioni.

Seppure la RAI abbia sempre svolto un ruolo cardine nel sostentamento della nostra industria animata, è pur vero che l'impossibilità, da parte delle aziende e degli artisti nazionali, di offrire le loro prestazioni alle reti private o ad altre piattaforme, elimina dall'equazione delle fondamentali sorgenti di guadagno per un settore già storicamente falcidiato da decadi di noncuranza governativa. Una scelta, questa, da cui con tutta probabilità passeranno i destini di migliaia di lavoratori - di cui una buona porzione appartiene alle nuove generazioni - e che mette a serio rischio la sostenibilità di un settore nevralgico per la cultura italiana: ovvero di quella stessa cultura che ogni governo dovrebbe ideologicamente tutelare, se desidera preservare lo spirito autoctono di un'eccellenza tutta nostrana.

