Stop di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha problemi di salute: quando torna il manga

Da diverso tempo, Weekly Shonen Jump ha adottato una politica molto diversa. Se negli anni 2000 e negli anni 2010 era quasi impossibile vedere un manga prendersi una pausa per diverse settimane, negli ultimi mesi c'è un netto cambio di rotta. Dopo la morte di Kentaro Miura, infatti, la Shueisha ha fatto molta più attenzione ai suoi mangaka.

ONE PIECE, Black Clover, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen stanno facendo pausa molto spesso, a rotazione ma talvolta anche contemporaneamente, così da preservare le condizioni di salute degli autori. Talvolta però ciò non basta dato che fare il mangaka è un lavoro molto stressante, e un esempio arriva da Black Clover due settimane fa, ma adesso anche da Kohei Horikoshi.

Il mangaka di My Hero Academia si apprestava a pubblicare il capitolo 376 sulla rivista di manga, inizialmente previsto il 18 dicembre. Tuttavia, i primi leak di Weekly Shonen Jump confermano che non ci sarà nulla questa settimana. Kohei Horikoshi infatti versa in brutte condizioni di salute ed è stato necessario prendersi una pausa imprevista. Pertanto, My Hero Academia 376 non verrà pubblicato questa settimana.

Ovviamente ciò è un colpo per gli appassionati di tutto il mondo, ma lo stop non sarà lungo. Per ora infatti ci sarà soltanto una settimana di pausa e quindi My Hero Academia 376 verrà pubblicato domenica 25 dicembre, a Natale, su Manga Plus. In aggiunta, il manga riceverà le pagine a colori d'apertura sulla rivista e darà inizio a un nuovo sondaggio di popolarità, e forse è proprio per questo che Horikoshi non è stato bene, con molto più lavoro da fare in occasione di questo capitolo speciale.