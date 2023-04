La storia di Dragon Ball nelle nuove t-shirt in collaborazione con UNIQLO

Con quasi 40 anni di successi alle spalle, Dragon Ball è forse l'opera che nel medium può contare la più grande fanbase. Visto il grande amore del pubblico verso il manga di Akira Toriyama, a cadenza regolare sul mercato debuttano nuovi merchandise. L'ultima novità è quella in arrivo dal marchio d'abbigliamento UNIQLO.

Mentre la community si chiede che fine abbia fatto l'anime di Dragon Ball Super, con TOEI Animation che sta tardando nella produzione dell'adattamento della serie midquel in corso per opera dell'erede designato Toyotaro, il mercato sta per accogliere una nuova, splendida collezione che gli appassionati brameranno.

UNIQLO ha annunciato una nuova partnership con Dragon Ball che porterà al debutto di una linea d'abbigliamento spettacolare che permetterà ai fan di ripercorrere la storia del leggendario shonen, dall'inizio fino all'arco di Majin Bu.

La prima t-shirt ci riporta alla primissima saga del manga originale, ossia quella in cui un Goku ancora giovanissimo incontrò Bulma e si affiancò a lei per mettersi alla ricerca delle Sfere del Drago facendo affidamento su veicoli motorizzati.

La seconda maglietta ricorda il primo torneo Tenkaichi. Di colore arancione per ovvie ragioni, ritrae Goku e Crilin mentre osservano le sfide del torneo aggrappandosi alla scritta Dragon Ball. Si passa poi al Saiyan Arc, con la battaglia epica tra Vegeta e Goku in primo piano sul retro della maglia.

Una delle più bramate sarà quella dedicata all'arco di Freezer, con il malvagio antagonista nella sua forma base che si erge alle spalle di Goku. La storia prosegue con la saga degli androidi, con 16, 17 e 18 alla ricerca di Kakarot. L'arco di Cell viene invece celebrato con una bellissima scena padre e figlio. Conclude questa collezione di t-shirt quella viola dedicata a Kid Bu. Altre due magliette sono dedicate allo scontro finale tra Goku e Freezer, e ai protagonisti della Saga di Bu. Ogni maglietta è in vendita al prezzo di circa 11 dollari, ma non sappiamo ancora se la collezione arriverà anche in Italia. Se preferite altro, ecco una statua da collezione di Dragon Ball che trasforma Broly in Super Saiyan 3.