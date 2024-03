Tutta la storia di Dragon Ball racchiusa in un murales iconico che omaggia Akira Toriyama

Come potete osservare voi stessi dal tweet in calce all'articolo, un gruppo d'artisti si è riunito in Perù per dare vita a uno spettacolare murales creato per Akira Toriyama . Oltre 45 artisti hanno realizzato un murales lungo circa 110 metri e alto 6 metri in cui possiamo vedere tutta la storia di Dragon Ball, dai primi passi compiuti da Goku, fino alle battaglie epiche della serie Z, al viaggio spaziale di GT e al più recente Super. Si tratta di un'opera d'arte che, attraverso l'unione delle forze di molti, come ci insegna Toriyama con il suo racconto, celebra una delle serie più importanti della storia della cultura pop.

Today, in Peru, a huge mural in tribute to Akira Toriyama was unveiled, created by more than 45 artists.

110 meters long, 6 meters high, representing 70 characters from "Dragon Ball" saga.

(click on the video to see it in full 9/16 resolution)https://t.co/AEyc7Iyez4 https://t.co/XvbdLiMyQT pic.twitter.com/sTy0Atw0N0

— Catsuka (@catsuka) March 24, 2024