La storia di Dragon Ball raccontata male in un video di Prime Video e Barbascura

Dragon Ball di Akira Toriyama è il manga più importante della storia, famoso in ogni singolo angolo della Terra anche tra i non appassionati. Ma se si provasse a raccontare male la sua trama? Ci ha provato BarbascuraX, noto divulgatore scientifico sui social, in un video realizzato per Prime Video!

Da qualche mese Dragon Ball è arrivato in italiano su Prime Video. Il catalogo della piattaforma streaming di Amazon si sta aggiornando poco alla volta inserendo le varie saghe dell'anime, ma se volessimo farne un riassunto partendo dall'inizio. Ricordandovi che anche Dragon Ball Z è su Prime Video, ecco un filmato irriverente e satirico in cui BarbascuraX racconta male la storia di Dragon Ball.

Dragon Ball è la leggendaria storia creata da Akira Toriyama ispirata a Il Viaggio in Occidente. Racconta l'avventura di uno scimmiotto in grado di cavalcare una nuvola e in possesso di un bastone allungabile. Cresciuto dal suo nonnino scomparso in modo misterioso durante una notte di luna piena, egli non conosce le tabelline ed è molto poco intelligente. Goku ha in dote una delle sette Sfere del Drago, oggetti magici che se riuniti permettono di evocare un drago millenario, ma pigro, che può realizzare qualsiasi desiderio. A dare il via a un lungo ed epico viaggio verso la pubertà è l'incontro con Bulma, di cui su Prime Video è presente la versione integrale e senza censure. Per scoprire il resto dell'avventura di Goku e Bulma vi invitiamo a proseguire con la visione del filmato e a seguire le puntate di Dragon Ball Z su Prime Video.