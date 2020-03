Storia del Giappone, con i disegni degli autori di Naruto e Bleach, è stato reso gratis

L'epidemia di Coronavirus ha colpito tanti stati al mondo, come l'Italia che ha dovuto rimandare tante pubblicazioni e fiere dedicate al fumetto e all'animazione, e ovviamente anche il Giappone. Il paese nipponico nell'ultimo periodo ha spinto sulla pubblicazione digitale gratuita. Ora arriva un volume a cui ha partecipato anche l'autore di Naruto.

La Shueisha ha deciso di condividere i primi otto volumi di "Storia del Giappone", manga che sarà reso disponibile sull'applicazione Manga Mee in modo del tutto gratuito dal 12 al 18 marzo. Le copertine dei volumi sono state curate da tantissimi autori famosi come ad esempio Masashi Kishimoto di Naruto, Hirohiko Araki di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Tite Kubo di Bleach e tanti altri.

In questo modo, la Shueisha può fornire agli studenti giovanissimi o adolescenti che sono stati costretti a rimanere a casa un modo affascinante e sicuramente atipico per imparare la storia del loro paese. Il Giappone continua quindi la sua campagna per incentivare la fruizione di questi prodotti da casa per rallentare la trasmissione del Coronavirus e farsi trovare così pronto in occasione dei Giochi Olimpici che si terranno tra luglio e agosto 2020.

Infatti, case editrici come la Shueisha hanno reso disponibili anche volumi di ONE PIECE, mentre un fan di Naruto ha suggerito un modo per lavarsi le mani basandosi sulle opening più popolari dell'anime del ninja biondo.