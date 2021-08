La storia del Giappone secondo Dragon Ball Super: in arrivo un episodio speciale

Il franchise di Dragon Ball è così conosciuto che numerose compagnie e altrettanti progetti si sono serviti del capolavoro di Akira Toriyama per accogliere una maggiore platea di pubblico. Questa volta, però, i nostri eroi torneranno nel Giappone antico per raccontare la storia di una terra di samurai e lotte leggendarie.

Ma non sarà soltanto Dragon Ball a partecipare a questa particolare iniziativa, bensì anche ONE PIECE, Kochikame e Chibi Maruko chan. Si tratta di uno o più episodi speciali, dalla durata non ancora definita, in cui i personaggi di queste storiche serie racconteranno alcuni retroscena sulla storia e sulla cultura del Giappone.

Pare che non sarà semplice poter visionare la puntata dal momento che andrà in onda il 9 settembre durante la maratona di 27 ore del programma televisivo "FNS27" che viene trasmesso una volta l'anno. Potete dare un'occhiata ad alcune immagini trapelate in calce alla notizia. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati qualora la puntata uscisse sui canali ufficiali per poterla recuperare in un secondo momento.

