La storia di La Brava è al centro di My Hero Academia 4x22

La stagione 4 di My Hero Academia è vicinissima al suo termine e ciò implica la conclusione a breve anche del suo attuale arco narrativo, il Festival Culturale. Con l'episodio My Hero Academia 4x22 abbiamo infatti assistito al climax della battaglia tra Deku e Gentle Criminal. Ma la puntata non si è dedicata soltanto alla battaglia presente.

Oltre Gentle Criminal, anche la sua aiutante La Brava ha mostrato in My Hero Academia 4 parte del suo passato. Nell'episodio 22 è stato rivelato che, durante il primo anno di scuole medie, la ragazzina scrisse una lettera d'amore per il ragazzo di cui aveva una cotta, purtroppo per lei però fu derisa. Fu chiamata stalker e ciò la trasformò in una hikikomori che passava il tempo a casa guardando video in rete, considerando addirittura il suicidio.

Tuttavia, tra i video che osservava c'erano anche quelli di Gentle, il primo a darle una nuova idea di vita e facendole decidere di dare una mano al criminale. Il duo ha iniziato a trovare conforto l'uno nell'altro con Gentle che addirittura ha iniziato a truccarsi gli occhi per non far risaltare lo sguardo triste e colmo di occhiaie di La Brava.

La loro storia culmina in questa battaglia con Deku e che probabilmente porrà anche fine alle carriere criminali di entrambi i personaggi.