La storia di Naruto Uzumaki in un'iconica statua da collezione da 2600 euro

Le celebrazioni per il 20° anniversario di Naruto stanno portando immense soddisfazioni agli appassionati più accaniti. Dopo il debutto del manga one-shot su Minato Namikaze, vincitore del sondaggio a livello globale Narutop99, presto sarà l'anime a fare il suo ritorno. Nel mentre, Tsume Art lancia un oggetto imperdibile per i collezionisti.

L'anime di Naruto sta per tornare e pare che lo farà con degli episodi dalla maxi durata. Studio Pierrot sta per rilanciare la serie animata in grande stile con quattro episodi imperdibili, di cui però non sappiamo ancora la natura. Non è infatti ancora certo se si tratti di un remake oppure di contenuti originali/filler. In attesa di certezze, che pare arriveranno presto, è Tsume Art a regalare un sogno ai fan.

L'azienda specializzata in figure ha presentato la sua ultima creazione, un busto da collezione che racconta la leggenda di Naruto Uzumaki. Questo pezzo imperdibile, il cui nome ufficiale è "The Legend of Naruto Uzumaki: My Ultimate Bust", è alta 87 centimetri, con un diametro totale di 45 centimetri. Frontalmente presenta i volti di un giovanissimo Naruto non ancora genin con in mano il rotolo segreto della Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo, e l'adolescente Naruto Uzumaki della serie Shippuden. Nella parte retrostante, osserviamo il busto del Naruto adulto Hokage di Konoha. Sotto di lui è inoltre presente la scultura con i volti degli Hokage. Il busto da collezione di Tsume Art è assolutamente imperdibile, meno per il prezzo. Questo prestigioso pezzo ha infatti un costo di ben 2582 euro.