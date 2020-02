La storia di un personaggio di Super Dragon Ball Heroes ricorda molto Superman

Abbiamo scoperto la trama di Super Dragon Ball Heroes 2, nel frattempo i fan dell'opera di Akira Toriyama hanno notato una grande somiglianza tra la storia di Fu e quella del celebre personaggio dei fumetti DC Superman.

In una delle ultime puntate dello show gli appassionati di animazione giapponese hanno potuto scoprire qualche retroscena in più su Fu, in particolare riguardo la sua difficile infanzia. La sua storia ha inizio in modo tragico: infatti il suo luogo di nascita, il Dark Demon Realm, è stato attaccato da Tokitoki. Towa e Mira, i genitori di Fu, capiscono che l'unico modo per salvare il loro figlio è quello di farlo fuggire, così usano la loro magia per aprire un portale verso lo spazio.

A questo punto Fu, ancora bambino, è costretto a vagare in solitario nello spazio, fino al momento del suo ingresso nella storia di Dragon Ball. I numerosi appassionati dell'opera giapponese hanno subito notato la somiglianza di questa parte con il racconto della vita di Superman. Come sapete anche Kal-El, vero nome di Clark Kent, è dovuto fuggire da solo dal suo pianeta, fino a raggiungere la Terra.

Siamo sicuri che in futuro scopriremo qualcosa in più sulla storia di Fu, nel frattempo vi lasciamo con la notizia riguardo le nuove divise di Goku e Vegeta in Super Dragon Ball Heroes.