La storia di Shirakumo: dove leggere il passato del personaggio di My Hero Academia

Ogni personaggio di My Hero Academia ha un proprio ruolo e una propria storia, spesso approfondita da Kohei Horikoshi nel manga principale con flashback o racconti di vario genere. Le cose però non sono sempre andate così, con un personaggio in particolare che ha visto molto più screentime in uno degli spin-off correlati.

Stiamo parlando di Oboro Shirakumo, personaggio apparso nell'episodio 19 di My Hero Academia 5. Eraserhead e Present Mic hanno scoperto che il loro vecchio compagno di classe e grande amico non era morto come si pensava, ma è stato sfruttato come base da All for One per creare Kurogiri, l'alleato di Tomura Shigaraki con un quirk capace di teletrasportare le persone da un posto all'altro.

Qual è la vera storia di Oboro Shirakumo e come conoscerla? L'anime infatti non ha approfondito la questione, mentre il passato del ragazzo è stato affrontato principalmente in uno degli spin-off del manga principale. Per conoscere bene la storia di Shirakumo è necessario leggere i capitoli dal 59 al 65 di Vigilante: My Hero Academia Illegals, manga disponibile anche in Italia con i volumi tradotti da Star Comics.

L'arco che racconta questa fase della vita di Shirakumo, Aizawa e Present Mic è denominato "Arco dei giorni di scuola" e si concentra sul loro trascorso da studenti fino al momento fatale.