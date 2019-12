Lo storico manga di Osamu Akimoto 'Kochikame' tornerà in edicola con un one-shot

Sono passati tre anni dalla conclusione di Kochira Katsushika-ku Kameari kōen-mae hashutsujo, il celebre manga di Osamu Akimoto che dal 1976 al 2016 segnò un capitolo importante nella storia degli shonen. L'opera, più comunemente conosciuta come Kochikame, tornerà però per un'ultima volta, con uno speciale one-shot in programma per il 16 dicembre.

La notizia è stata data in prima battuta da Weekly Shonen Magazine, il settimanale di Shueisha ormai famoso in tutto il mondo. Secondo quanto rivelato, il capitolo speciale è stato scritto per festeggiare la medaglia d'onore ricevuta dal mangaka lo scorso 2 novembre, premio che viene generalmente assegnato agli "Individui che abbiano ottenuto importanti risultati in ambito accademico o artistico".

Kochikame è un manga shonen di genere commedia/poliziesco, incentrato sulle disavventure di un agente di mezza età, Kankichi Ryotsu, chiamato dai colleghi Ryo-san. L'opera ha piazzato più di 150 milioni di copie nel corso dei suoi quarant'anni di serializzazione, ed ha pubblicato in totale 200 tankobon. Una serie anime curata da Studio Gallop fu stata trasmessa in prima tv giapponese dal 1996 al 2005.

