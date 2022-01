Lo storytelling secondo Rumiko Takasahi: l'autrice di Inuyasha rivela i suoi segreti

Rumiko Takahashi è una delle autrici più prolifiche della storia del fumetto giapponese, con più di duecento volumi di diverse serie e molteplici storie autoconclusive pubblicate nel corso della sua ormai più che quarantennale carriera. Ma cosa si nasconde dietro lo storytelling di Takasahi? Scopriamolo attraverso le sue stesse rivelazioni.

Dopo aver svelato il suo atipico, e impressionante, ritmo produttivo, la mangaka si è infatti espressa riguardo le tecniche di narrazione in un incontro riportato su Weekly Shonen Sunday S dove ha partecipato anche Takashi Shiina, autore della trasposizione cartacea del sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon. L’interessante confronto tra i due è iniziato con le considerazioni della Takahashi riguardo l’ottimo lavoro fatto da Shiina, soprattutto per quanto riguarda il suo talento nel narrare gli eventi e la capacità di rappresentare al meglio i personaggi.

Shiina ha ricambiato ammettendo di considerare la mangaka come un’insegnante, ed entrambi hanno concordato quanto sia importante l’inizio di una storia per la sua struttura complessiva. In particolare la Takahashi ha specificato che di qualsiasi opera si occupi, che sia una serie o un racconto one shot, i personaggi e la situazione in cui si trovano vanno definiti entro le prime 6-7 pagine, che giocano un ruolo fondamentale nel catturare l’attenzione dei lettori.

Secondo aspetto affrontato nella discussione è stata la costruzione di personaggi forti, e delle relazioni che si instaurano tra i protagonisti, uno dei motori principali dell’opera e che allo stesso tempo permette ai lettori di empatizzare con loro. Va posta particolare attenzione anche alla resa degli antagonisti, che non devono mai apparire piatti e poco caratterizzati. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Per finire vi lasciamo alle immagini dello studio dove lavora Rumiko Takahashi.