Strange Love Adventures, uno speciale di DC Comics per celebrare l'amore

San Valentino si avvicina, e in occasione della festa degli innamorati, DC Comics propone uno speciale per celebrare "l'amore strano". Strange Love Adventures, questo il nome del one-shot oversize, proporrà otto storie ad opera di altrettanti team creativi per celebrare il romanticismo, la perdita dell'amore e la bizzarria dei personaggi DC.

"L'amore è di nuovo nell'aria, e DC è qui per scaldare i vostri cuori e illuminare le vostre anime con otto storie senza tempo di... Strani amori?", recita l'annuncio di DC Comics. "Storie d'amore che nascono nel periodo giurassico su Dinosaur Island, bromance tra Peacemaker e la sua aquila-spalla Eagly, e un primo appuntamento che non indovinerete mai. Oh wow, sembra tutto così dolce e commovente! Quindi andiamo, sventolate la vostra bandiera da freak e liberate il vostro lato bizzarro per questo San Valentino".



Nella gallery in calce è possibile trovare l'elenco completo delle otto storie presenti nell'albo. Tra i protagonisti troviamo, tra gli altri, Harley Quinn, Flash e Shazam, oltre a Superman e Batman che presto uniranno le forze in una nuova serie. Katie Kubert, Andrew Marino, Michael McCalister e Ben Meares avranno il ruolo di editor di questo Strange Love Adventures, che segue la tradizione annuale di DC Comics di festeggiare San Valentino con albi speciali a tema.



L'uscita di Strange Love Adventures #1 è prevista nelle fumetterie statunitensi l'8 Febbraio 2022. Nel frattempo, il prossimo appuntamento con DC al cinema sarà The Batman di cui è stato rilasciato un nuovo video con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz.