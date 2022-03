Strange, un popolare (e inaspettato) personaggio è tornato in vita

A seguito della morte del Maestro delle Arti Mistiche raccontata in The Death of Doctor Strange, Clea Strange è diventata il nuovo Stregone Supremo, protagonista della nuova serie "Strange". Il primo numero di Strange ha inaspettatamente riportato in vita un personaggio solitamente lontano dalle storie di Doctor Strange, morto da diversi anni.

Poiché le premesse di Strange vedevano Clea intenzionata a riportare in vita il suo defunto marito Stephen Strange, la resurrezione di un personaggio non dovrebbe sorprendere. Eppure, in Strange #1 a tornare in vita non è l'ex-Stregone Supremo, ma Thunderstrike, sostituto del figlio di Odino nelle storie di Thor degli anni '90.



Originariamente introdotto in Thor #391, Thunderstrike è l'alter ego di Eric Masterson, un terrestre amico di Thor che arrivò a vestire i panni del Dio del Tuono ereditandone i poteri per diverso tempo. Nonostante la popolarità del personaggio, Thunderstrike ebbe vita breve, ed è rimasto morto, nei fumetti, per più di vent'anni.



Con la pubblicazione di Strange #1, di Jed MacKay e Marcelo Ferreira, Thunderstrike è quindi tornato in vita. In realtà, quest'affermazione potrebbe essere un po' imprecisa: il personaggio è infatti tornato come zombie, evocato dagli incantesimi di un nuovo villain, The Harvestman.



"The Harvestman è il nemico di Clea nella sua missione per Stephen Strange" ha rivelato lo sceneggiatore MacKay. "Un tetro boia, The Harvestman è l'oscuro riflesso dello Stregone Supremo. Mentre lo Stregone Supremo è vita, magia e il caldo pulsare del cuore del mondo, The Harvestman è morte, oscurità e cordoglio".



Le avventure di Clea, The Harvestman e del Thunderstrike zombie continueranno il 6 Aprile con la pubblicazione in territorio americano di Strange #2. Nonostante la sua morte nei fumetti, rivedremo presto Stephen al cinema nel film Multiverse of Madness (ecco il trailer internazionale di Doctor Strange 2 recentemente pubblicato).