Strange, il nuovo Stregone Supremo della Marvel si prepara ad affrontare Doctor Doom

La miniserie The Death of Doctor Strange ha infine tenuto fede al suo nome: Stephen Strange è morto, e un nuovo Stregone Supremo ha preso il suo posto. Le avventure di questo sostituto del Maestro delle Arti Mistiche verranno raccontate in "Strange", di cui Marvel Comics ha pubblicato la preview del primo numero.

Qualche settimana fa, Marvel ha svelato l'identità del nuovo Stregone Supremo: si tratta di Clea, moglie di Stephen Strange, già "Sorceress Supreme" della Dimensione Oscura, regno mistico controllato dal demone Dormammu, suo zio.



La preview del primo numero, ad opera di Jed MacKay e dell'artista Marcelo Ferreira, mostra che il primo grande avversario di Clea nei panni dello Stregone Supremo sarà Victor Von Doom, il Dottor Destino nemico dei Fantastici Quattro e leader dello stato di Latveria.



"L'approccio di Stephen al suo ruolo da Stregone Supremo è mutato nel corso degli anni, ma essenzialmente si è sempre reputato un dottore", dichiara MacKay. "Clea, d'altro canto, viene da una famiglia di feroci conquistatori, e le sue opinioni sul modo corretto di adempiere ai suoi compiti saranno influenzate dalle sue origini. Non è nemmeno originaria della Terra, è più che altro una regina aliena, erede al titolo di signore della guerra, e vedremo come questo la influenzerà nel suo ruolo di Stregone Supremo".



Riguardo il nuovo look di Clea nella serie Strange, MacKay ha dichiarato: "La più grande ispirazione viene dal design di Earth X di Alex Ross, che è un gran bel look e meritava di essere rivisitato. Volevamo creare qualcosa che richiamasse Stephen, quindi farle ereditare la cappa sembrava la scelta giusta".



Strange #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 2 Marzo 2022. Nella gallery in calce condividiamo la preview del numero, insieme alla cover a cura di Bjorn Barends.