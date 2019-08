Stranger Things Six: ecco l'anteprima del quarto numero della serie

Dopo l'anteprima del secondo numero di Stranger Things Six, i fan sono rimasti in trepidante attesa di scoprire il resto della serie. Vediamo quindi quale sarà il piano di fuga di Francine e Ricky nel quarto volume dell'opera scritta da Jody Houser.

Come vediamo i due protagonisti erano pronti a scappare dalla clinica, quando il Dottor Brenner ha sconvolto i loro piani, avvisandoli che nel corso della giornata avrebbero eseguito altri test insieme. L'eroina del prequel di Stranger Things ha deciso che solo un'azione drastica gli avrebbe permesso di fuggire: si morde quindi la lingua con i denti, nella confusione che si crea Ricky riesce a nascondersi alla vista delle guardie, mentre il personale della struttura crede che lei stia avendo una crisi.

Siamo sicuri che adesso i fan saranno ancora più curiosi di scoprire se il piano avrà successo, per questo però dovranno aspettare il prossimo 28 agosto, nel frattempo vi consigliamo di leggere questa intervista all'autore di Stranger Things Six, in cui Jody Houser spiega i motivi che lo hanno portato a sceneggiare il prequel di una delle serie più famose di Netflix e recentemente giunta alla terza stagione.

Cosa ne pensate delle possibilità di farla franca dei due protagonisti? Fateci sapere le vostre previsioni con un commento alla notizia.