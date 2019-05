Stranger Things Six: l'autore spiega perché i fan dello show dovrebbero leggerlo

Stranger Things:Six, il fumetto prequel dello show originale disponibile su Netflix, farà il suo debutto il 29 Maggio negli Stati Uniti, e dato che siamo vicini al rilascio, l'autore della miniserie ci fornisce qualche dettaglio in più sul progetto.

Stranger Things: Six seguirà le vicende di Francine, una teenager con il potere di guardare nel futuro. La bambina è stata sfruttata a causa delle sue speciali capacità, prima dai suoi genitori e poi dal D.r Brenner - conosciuto nella prima stagione dello show - il quale ha intenzione di fare esperimenti sul suo dono e su quello degli altri bambini rinchiusi nel laboratorio di Hawkins. Sconvolta da visioni sempre più inquietanti, la bambina scoverà un'opportunità per sfuggire da quell'inferno, ma il prezzo da pagare non sarà affatto basso.

Il sito ComicBook ha intervistato lo scrittore della serie, Jody Houser, il quale ha parlato del mondo di Stranger Things rilasciando ulteriori dettagli sul progetto:

Che rapporto hai con l'universo di Stranger Things, e cosa ti ha eccitato di più riguardo al progetto in questione?

Jody Houser: " Ero un fan dello show ancora prima di lavorare al fumetto. Mi sono perfino rasato la testa per somigliare ad Undici ad Halloween 2016. Essere il primo a trasporre il materiale originale su un altro medium è sicuramente un onore, ed addentrarsi nel mondo di Stranger Things è stato davvero divertente."

Quanta libertà creativa ti è stata concessa in questo progetto? Ci sono stati degli elementi a cui hai dovuto tener fede?

"Essendo la prime serie, abbiamo aderito il più possibile agli eventi avvenuti nella prima stagione, nonostante ciò c'è stato molto spazio di manovra nel trattare la situazione di Will all'interno del Sottosopra. Dal momento che il fumetto è un prequel abbiamo avuto molta libertà nel trattare gli avvenimenti precedenti alla prima stagione."

Nel tentativo di catturare la magia dello show che ha rapito i fan, sei stato motivato a ricreare la stessa atmosfera o ti sei concentrato di più sugli elementi narrativi?

"Entrambe le cose, dato che l'atmosfera della serie è determinata dai personaggi e dalle circostanze narrative che li influenzano. Senza i bambini e le loro amicizie, questa sarebbe sicuramente una storia totalmente dark!"

Che cosa ti ha divertito di più nella scrittura del fumetto e cosa ha da offrire ai fan che hanno già visto lo show? Hai ampliato la mitologia della serie o ti sei soffermato sugli elementi già presenti?

"Non vedo l'ora che i fan conoscano la protagonista Francine (Six) e gli altri personaggi introdotti nella miniserie"

Se dovessi realizzare un'intera serie su un noto personaggio della serie, chi sceglieresti?

"Sarebbe molto interessante sapere come il Dr Brenner sia arrivato ad essere il personaggio ammirato nella prima stagione".

Se volete riscoprire gli eventi della prima stagione, date un'occhiata alla nostra recensione, in attesa della terza stagione in arrivo a luglio. In calce all'articolo trovate alcune immagini in anteprima della miniserie.