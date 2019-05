Stranger Things Six: un nuovo trailer rivela il personaggio protagonista

Stranger Things Six sarà commercializzato oggi negli Stati Uniti con il primo numero, e ad accompagnarlo è stato pubblicato un trailer che ci mostra la nuova protagonista della storia ambientata ad Hawkins.

Alcune informazioni preliminari sul fumetto in questione erano trapelate dall'intervista fatta dal sito ComicBook allo sceneggiatore della serie, Jody Houser, che aveva discusso le motivazioni dietro al progetto facendo dei parallelismi con la prima serie dello show, con la quale sembra condividere diverse somiglianze, come la presenza da antagonista del Dr.Brenner.

Nel trailer vediamo la nuova protagonista, di nome Francine, che usa i suoi poteri psichici per salvare se stessa e sua madre da un albero pericolante mentre guida attraverso i boschi. Questa dimostrazione delle sue capacità la indirizza all'Hawkins National Laboratory, dove viene etichettata come "Six" e dove rimarrà fino al 1978. La ragazzina è monitorata dal Dr.Martin Brenner, il padre di Undici, che metterà alla prova le abilità della giovane insieme al suo staff con crudeli esperimenti. Nel trailer è visibile Six mentre sferra un attacco di frustrazione che apre una crepa nel sottosopra, ricordandoci quanto sia simile ad Undici. Essendo il filmato un'esclusiva, potete visionarlo nella fonte in calce all'articolo.

Stranger Things: Six è una miniserie di 4 numeri scritta da Jody Houser e disegnata dall'artista Edgar Salazar, pubblicata dalla Dark Horse. Lo stesso Houser ha lavorato precedentemente ad una miniserie che esplorava il personaggio di Will Byers quando era intrappolato nel sottosopra. Sperando che questa miniserie arrivi anche in Italia, per ora aspettiamo con trepidazione la terza stagione in arrivo a luglio.