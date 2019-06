Stranger Things Six: vediamo in anteprima i contenuti del secondo numero

Dopo l'uscita del trailer che ha rivelato il personaggio protagonista e le premesse della storia, Stranger Things: Six è stato finalmente pubblicato sul mercato. Oggi diamo uno sguardo in anteprima ai contenuti del secondo numero.

Stranger Things ha introdotto al pubblico un mondo in cui il fattore paranormale lo fa da padrone, raccontando la storia di Undici e dei suoi misteriosi poteri. Oltre alla bambina, il Dr.Brenner è stato uno dei personaggi chiave nel corso degli episodi della prima stagione. Il malefico dottore e padre di famiglia ha testato i suoi esperimenti su Undici per trarne un potere capace di sopraffare i suoi avversari politici, ma qualcosa è andato storto.

Essendo Stranger Things: Six un prequel delle vicende accadute nella prima stagione, ora sappiamo che il D.r Brenner aveva già avuto modo di trattare degli individui con caratteristiche speciali, sfortunatamente, e le conseguenze - come potete vedere dall'anteprima di questo secondo numero - sono davvero molto simili.

La protagonista della storia è Francine, una ragazza in grado di guardare nel futuro. Francine è stata sfruttata, a causa dei suoi poteri, prima dai suoi genitori e successivamente deportata nel laboratorio del D.R Brenner. Nella preview del secondo numero la vediamo avere delle visioni del Demorgone e fare la conoscenza di un ragazzo con il quale, apparentemente, formerà un legame d'amicizia.

E' molto interessante il fatto che oltre a lei ci siano altri ragazzi nel laboratorio di Brenner, andando quindi ad espandere la lore di Stranger Things con altri individui che possiedono delle abilità speciali, mai menzionati sin ora. In calce potete vedere diverse immagini in anteprima del secondo numero di Stranger Things: Six, insieme ad alcune cover speciali, fornite in esclusiva dal sito ComicBook.com.



Se votete sapere maggiori dettagli riguardo a questa miniserie prequel della prima stagione, leggete l'intervista fatta allo sceneggiatore Jody Houser, che spiega i motivi per cui ogni fan dello show non dovrebbe perdersi questo spin-off.