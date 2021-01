Streaming in Giappone: quali sono gli anime più visti su Amazon Prime Video Japan?

Il mercato dello streaming sta iniziando ad acquisire un ruolo sempre più importante per l'animazione nipponica anche in patria dove, finalmente, il successo di diversi titoli sta spingendo i distributori ad allargare i propri orizzonti e a non puntare più unicamente sulla formula televisiva. A giovarne sono soprattutto Netflix e Prime Video.

I due colossi stanno infatti concentrando sempre di più gli sforzi sul mercato anime, soprattutto in occidente, spingendo per la realizzazione di serie televisive inedite da proiettare unicamente all'interno dei propri palinsesti. Seppur con un po' di ritardo rispetto a Netflix, Prime Video si sta conquistando la sua fetta di popolarità grazie al simulcast di diversi titoli interessanti, alcuni dei quali imperdibili come Vinland Saga.

Nelle scorse ore la sezione giapponese del colosso dedito allo streaming on-demand ha rilasciato le prime cinque posizioni dei film animati e degli anime che hanno conquistato il pubblico in Giappone. Le serie televisive più seguite sono:

Re:Zero - Starting Life in Another World;

Fire Force;

Jujutsu Kaisen ;

; Haikyuu!! To The Top!;

Yahari: My Teen Romantic Comedy SNAFU;

Per quanto riguarda i 5 lungometraggi più visti:

Burn The Witch ;

; Sumikko Gurashi the Movie: The Pop-Up Book and The Mystery Child;

Dragon Ball Super: Broly ;

; Promare;

Pets 2: Vita da Animali;

