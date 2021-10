Street Fighter: un cosplay di Chun Li tutto italiano in azione al Romics

Street Fighter è uno dei videogiochi più famosi al mondo, che per lungo tempo si è conteso il titolo di serie picchiaduro più importante con Tekken e Mortal Kombat. È da tempo che questi combattenti sono in azione, festeggiati con l'edizione per il trentennale di Street Fighter. La raccolta ha permesso di giocare molti personaggi storici.

Ryu, Ken e tanti altri hanno calcato i campi di battaglia, ma non ci sono soltanto gli uomini a dire la loro in Street Fighter. Dal videogioco numero 2 della serie, risalente oramai a diversi decenni fa, ha fatto il suo esordio anche Chun Li, una combattente cinese tanto bella quanto forte e letale che non a caso si ritiene essere la donna più forte al mondo. Un personaggio conosciuto per il suo vestito blu di ispirazione orientale, ma di tanto in tanto la saga di Street Fighter l'ha vestita in modo diverso.

È il caso di Street Fighter Alpha dove vediamo una Chun Li con un abito leggermente diverso ma sempre con la stessa forza. La cosplayer italiana e istruttrice di fitness Giulia Valeriani ha deciso di recarsi al Romics 2021 proprio indossando i panni di questo personaggio. Il cosplay di Chun Li da Street Fighter mostrato dalla modella nostrana riesce quindi a esprimere un mix di forza e bellezza del personaggio, essendo quindi molto fedele al materiale originale.

Un altro cosplay di Giulia Valeriani è quello di Mirko di My Hero Academia dove ancora una volta mette in risalto il suo fisico allenato.