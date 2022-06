Street Fighter: I lottatori di Capcom protagonisti del crossover con Goddess Cafe Terrace

Dopo il nostro speciale dedicato agli anime ispirati a Street Fighter, vi segnaliamo un'altra iniziative dedicata al famoso picchiaduro Capcom: si tratta di un evento crossover in collaborazione con Goddess Cafe Terrace.

L'annuncio è stato condiviso su Twitter dall'account ufficiale di Weekly Shonen Magazine, attraverso un messaggio che trovate in calce alla notizia. Insieme al tweet è presente anche un poster in cui è possibile vedere una delle protagoniste della serie, accompagnata da Ryu, Ken e Blanka. La famosa rivista ha inoltre rivelato che nel prossimo numero saranno rivelati altri dettagli sul crossover tra le due opere.

Per chi non conoscesse il manga, si tratta di un'opera scritta e disegnata da Koji Seto, per adesso composta da cinque volumi. Nelle pagine della serie viene raccontata la storia di Hayato Kasukabe, orfano che si è trasferito nella capitale giapponese per frequentare le scuole superiori. Dopo aver superato l'esame di ammissione all'università di Tokyo, deve però tornare a casa, a causa della morte della nonna e per chiudere definitivamente il Familia, il bar che gestiva. Una volta ritornato, scoprirà che cinque ragazze erano state assunte da sua nonna e deciderà quindi di riaprire il Familia.

Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire altri dettagli di questo originale crossover, nel frattempo vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad un personaggio di Street Fighter.