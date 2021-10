La strega Blair di Soul Eater in un cosplay delizioso di Okamiisaya

Atsushi Okubo si sta concentrando da qualche anno su un manga sui pompieri che, grazie all'adattamento anime, ha ottenuto nuovi appassionati. Ormai però Fire Force è nella sua fase finale e si concluderà a breve, mettendo un altro titolo importante alle spalle. Quello per cui è più famoso, almeno per ora, è Soul Eater.

Lo shonen pubblicato con cadenza mensile sulla rivista di Square Enix fu uno dei manga più noti al pubblico orientale e occidentale sul finire degli anni 2000. Pubblicato tra il 2003 e il 2013 su Shonen Gangan - stessa rivista di Fullmetal Alchemist e suo contemporaneo - Soul Eater fu un manga di grande successo con tanti personaggi simpatici e vivaci che si ritrovarono adattati anche in un anime.

Tra questi c'era la strega felina Blair, impiegata al Chupa Cabra e ottima per festeggiare Halloween. Infatti si presenta spesso con gli abiti di una vera strega, ovvero cappello a punta e vesti nere, accompagnata da una scopa volante. La cosplayer Okamiisaya ha deciso di vestirsi proprio come l'esponente di questa razza felina.

Il cosplay di Blair da Soul Eater in basso è perfetto per Halloween con il suo vestito nero e un'ambientazione scura, con il cappello che nasconde a malapena i capelli viola e le orecchie ai lati della testa. Non c'è solo il vecchio manga di Okubo per questa cosplayer, dato che Okamiisaya negli scorsi giorni è arrivata su Everyeye anche con un cosplay di Makima da Chainsaw Man.