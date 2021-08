Uno strepitoso cosplay di Batman guardiano della notte: l'album di foto di Foggy Knight

Abbiamo visto Batman interpretato da vari attori di Hollywood. Le incarnazioni più recenti sono indubbiamente le più famose, con un Christian Bale che ha vestito i panni dell'incarnazione di Christopher Nolan, che da poco ha visto compiere 16 anni dall'arrivo di Batman Begins nei cinema. Un'altra incarnazione recente è quella sfortunata di Affleck.

Quest'ultimo è stato poi sostituto da Robert Pattinson che tra qualche mese ci mostrerà la sua performance in The Batman, titolo che ha già fatto entusiasmare pubblico e addetti ai lavori con un trailer. Ma non dobbiamo dimenticare che c'è un sottobosco di cosplayer sempre pronti a vestire i panni del cavaliere oscuro, il quale rimane sempre uno dei personaggi più iconici del mondo del fumetto. Il detective e vigilante mascherato si mostra proprio grazie a uno di questi in un ricco album di foto su Instagram.

Foggy Knight ha creato il suo cosplay di Batman, con l'uomo pipistrello visibile nelle foto in basso. Oltre a realizzare ottimamente il costume, il cosplayer si è fatto aiutare a livello di editing per ricreare la stessa atmosfera di Gotham. Vediamo così Batman attorniato da pipistrelli nell'oscurità, o sull'orlo di un cornicione mentre il palazzo alle sue spalle e in fiamme, o infine mentre scende dalle scale anti incendio.

Tante foto che dimostrano l'ottima realizzazione e la cura maniacale del cosplayer verso Batman. Questo cavaliere oscuro riuscirà sicuramente a incutere timore in tutti i criminali di Gotham e non solo.