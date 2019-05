Striker Force 7, Cristiano Ronaldo diventa un fumetto e una serie animata

Nella pubblicità "Nike Write the Future" del 2010, Cristiano Ronaldo si ritrovava a comparire in una puntata de I Simpson, bussando alla porta di Homer e facendogli un tunnel, per celebrare il suo momento d'oro, in uno spot che esaltava la fugacità della notorietà. Fu una delle prime proposizioni animate del campione portoghese.

Nove anni dopo, con la sua notorietà decisamente aumentata negli anni, Cristiano Ronaldo ha annunciato l'inizio di una serie animata intitolata Striker Force 7, nella quale compare proprio l'attaccante della Juventus. Il fenomeno portoghese ha voluto renderlo noto tramite il proprio profilo Instagram, che conta più di 100 milioni di followers, mostrando una prima immagine del protagonista a lui ispirato.



Nel teaser pubblicato, il giovane eroe si ritrova a dover combattere dei robot arrivati dallo spazio trasformandosi, grazie al suo smartwatch, in un futuristico supereroe armato di palla da calcio, grande agilità e una potenza nelle gambe in grado di scatenare il ghiaccio e il fuoco con i suoi tiri. Il progetto è di Graphic India e VMS Communications, con la ovvia supervisione di Cristiano Ronaldo, che ha creato la serie insieme con Sharad Devarajan, co-fondatore della Liquid Comics LLC. Tramite il profilo Instagram di CR7 è possibile anche raggiungere il sito ufficiale della serie, che è disponibile in fumetto attualmente, in attesa della trasposizione animata.