Strike the Blood III, nuovi video promozionali ci offrono un assaggio della sigla finale

Il sito ufficiale nipponico dell’adattamento animato di Strike the Blood ha recentemente rilasciato un video promozionale ed un breve spot pubblicitario per ricordare ai fan l’imminente uscita del primo volume home video di Strike the Blood III, la nuova serie di OAV tratta dai romanzi di Gakuto Mikumo.

Visionabili rispettivamente in chiosa e in calce all’articolo, entrambi i filmati sono accompagnati dalle note di "Love Stoic”, il brano eseguito da Risa Taneda, che appunto fungerà da tema chiusura per la nuova serie. Il primo volume dell’edizione home video verrà rilasciato in Giappone il 19 dicembre, mentre i successivi verranno pubblicati il 27 marzo, il 29 maggio, il 24 luglio ed il 25 settembre. Ogni volume includerà due OAV inediti, per un totale di 10 episodi.



Secondo quanto annunciato in precedenza, Strike the Blood III dovrebbe trasporre in animazione il contenuto dei volumi 13-17 dell’omonima serie di light novel, di conseguenza i fan potranno finalmente ammirare la conclusione dell’arco narrativo relativo alla “Guerra Sacra”.

Il cast vocale finora confermato vede il ritorno di Yoshimasa Hosoya nei panni del protagonista Kojō Akatsuki, mentre Risa Taneda sarà la co-protagonista femminile Yukina Himeragi, Asami Seto sarà Asagi Aiba, Rina Hidaka sarà Nagisa Akatsuki, Ikumi Hayama sarà l’arciera Sayaka Kirisaka, Ryota Ohsaka sarà Motoki Yaze, Hisako Kanemoto sarà la professoressa Natsuki Minamiya, Yuka Iguchi sarà Astarte, Sayaka Senbongi sarà Yuiri Haba, Kaede Hondo sarà Shio Hikawa, Misaki Watada sarà Glenda, Lynn sarà December, Hikaru Akao sarà Carly, Shun Horie sarà Rogi, Anzu Haruno sarà Raan, Kousuke Toriumi sarà Takehito Senga.

Hideyo Yamamoto (Bleach, Eureka Seven) dirige la serie presso lo studio d’animazione CONNECT, mentre Hiroyuki Yoshino ne cura la sceneggiatura. A Keiichi Sano è stato nuovamente affidato il character design, mentre Jin Aketagawa e Assumed Sounds si sono occupati rispettivamente degli effetti e della colonna sonora. La sigla di apertura, intitolata "Blood and Emotions”, è infine eseguita da Kishida Kyōdan & The Akeboshi Rockets.