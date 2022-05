Stronger When I Improved My Farm-Related Skills, in arrivo la serie anime

In Italia non saranno in molti a conoscere I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills light novel giapponese dal nome eccessivamente lungo cominciata nel 2016. Un adattamento anime è stato annunciato proprio oggi attraverso un trailer pubblicato sul sito ufficiale della serie, accompagnato da una key visual.

Nel trailer possiamo vedere le prime animazioni del protagonista Al Wayne, giovane protagonista di I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills che ha dedicato tutta la sua vita all'agricoltura, diventando il miglior contadino al mondo. Le sue abilità da agricoltore sembrano però leggermente esagerate, visto che nel trailer scaglia una carota contro un drago facendolo esplodere.

Lo studio a lavoro sull'anime è Studio A-Cat, che ha lavorato anche agli adattamenti di Detective Conan e Yo-kai Watch. Alla regia troviamo Norihiko Nagahama, mentre Touko Machida si occupa della sceneggiatura. Il character design è affidato a Masami Suehoka, affiancato da Ryota Katsuta e Maki Yamamoto ai colori. La direzione artistica è poi curata da Daisuke Negishi, con Katsuhisa Takiguchi all'impostazione artistica del prodotto. Il compositore della colonna sonora è Takuro Iga.

Nella key visual di I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills, che vi lasciamo in fondo alla notizia, possiamo vedere il protagonista Al Wayne con alle sue spalle due ragazze, che immaginiamo lo affiancheranno nelle sue avventure.

