Uno studente della Yuei ha il suo momento di gloria in My Hero Academia 263

Per uno studente giovane non è mai semplice venire lanciato in azione di punto in bianco. Pur avendo già fatto esperienza con diversi archi narrativi di My Hero Academia, ci sono comunque alcuni studenti della 1-A che non riescono ancora ad affrontare le battaglie a cuor leggero, e il capitolo 263 mostra uno di questi giovani.

Tra gli aspiranti eroi che sono stati inseriti nel gruppo di assalto ci sono Tokoyami Fumikage e Kaminari Denki, due studenti della 1-A. I due ragazzi che abbiamo visto più volte in azione in My Hero Academia hanno però due approcci opposti alla situazione. Mentre infatti Tokoyami appare piuttosto tranquillo e fiducioso nelle proprie capacità, Kaminari ha un crollo nervoso e deve essere continuamente spronato dalla professoressa Midnight.

Il ragazzo elettrico avrebbe voluto rimanere indietro insieme ai suoi compagni di classe ma suo malgrado ha un quirk che sarà utile nella battaglia imminente. Quando il gruppo giunge a destinazione e Cementoss dà inizio all'attacco, Kaminari è ancora spaventato nonostante l'infuriare della battaglia. Quando si guarda alle spalle e avverte l'incoraggiamento di Jiro però cambia completamente carattere e riesce a prendere le redini della situazione annullando il potere elettrico di uno dei generali del Fronte di Liberazione del Paranormale.

Il capitolo 263 di My Hero Academia ha quindi messo in risalto nuovamente le capacità di Denki Kaminari e ha allontanato una teoria che grava sulle sue spalle già da qualche tempo.