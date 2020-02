Gli studenti di My Hero Academia si uniscono in una stravagante Rock Band

L'episodio 18 della quarta stagione di My Hero Academia ha dato ufficialmente il via al nuovo arco narrativo con il Festival Culturale, e naturalmente gli studenti della Classe 1-A non hanno perso tempo e sono subito entrati in azione, pensando a cosa potrebbero fare per l'ormai prossimo evento, e sono emerse diverse idee interessanti.

Dopo alcune discussioni gli aspiranti Heroes del liceo Yuei hanno scelto di formare una rock band, per creare un'atmosfera più festosa e soprattutto per poter vivere momenti di tranquillità dopo l'intensa battaglia contro Overhaul, vista nella prima parte della stagione.

L'idea originale di formare un gruppo di musicisti è nata da Kyoka Jiro, la giovane eroina che con il suo Quirk, Earphone Jack, è in grado di canalizzare i suoni in un potente attacco di vibrazioni sonore, e anche di ascoltare conversazioni ad una modesta distanza. Vista la grande passione per la musica mostrata da Kyoka, i suoi compagni le hanno immediatamente chiesto consigli su come imparare a suonare diversi strumenti musicali.

Di sicuro si tratta di un compito abbastanza semplice, ma non va dimenticata la nuova minaccia rappresentata da Gentle Criminal, apparso anche nella preview dell'episodio 19, che con la suo partner La Brava, è sicuramente pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri futuri Heroes. Ricordiamo che