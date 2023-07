Quali sono gli studi d'anime più importanti al mondo? Jujutsu Kaisen e MAPPA in vetta

Nella produzione degli anime, a giocare un ruolo fondamentale è studio d'animazione, da cui spesso dipende la notorietà e la qualità di una nuova serie anime ancor prima del suo debutto sugli schermi. Perciò, qual è la casa d'animazione più importante al momento?

Il successo globale degli anime ha portato diversi a domandarsi dei motivi di tale clamore, lo Studio Wit ha analizzato il progresso dell'industria anime attraverso il cambiamento dei vari decenni e l'avvento di Internet.

Fra i tantissimi nomi che si potrebbero fare, lo Studio Wit rientra esattamente fra questi, dopo il grande successo di Attack on Titan, Vinland Saga, Spy x Family e prossimamente arriverà una nuova serie tv in collaborazione con la DC Comics ispirato alla Suicide Squad.

MAPPA ha acquistato i diritti per le opere l'Attacco dei Giganti e Vinland Saga, rendendolo impossibile da non citare in questa classifica. Non solo, diversi degli shonen di maggior successo sono prodotti proprio da questa casa, come i più recenti Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man e più precedentemente Tokyo Ghoul e Dororo.

Lo Studio Pierrot ha prodotto alcuni cult degli anime, come la strabiliante serie di Naruto, con Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations e ultimamente si è tenuto impegnato con i nuovi episodi di Bleach e l'ultimo film di Black Clover. Allo stesso modo, la Toei Animation non ha solo prodotto serie dal successo mondiale come Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon, ma conta numerosi titoli acclamati da decenni in tutto il mondo.

Lo Studio BONES ha fatto il botto con My Hero Academia e con Bungou Stray Dogs, precedentemente anche con opere come Fullmetal Alchimist e Cowboy Bebop - Il film.

Per ultimo, il pluriacclamato Studio Ghibli determina sicuramente una delle prime posizioni della lista, con i suoi lungometraggi conosciuti globalmente. L'ultimo film How Do You Live sta riscuotendo un enorme successo in Giappone e presto arriverà anche in Italia.