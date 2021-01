Studio 4°C annuncia Nikuko at the Fishing Harbor dal regista di Children of the Sea

Dopo lo splendido lavoro su Children of the Sea, il regista Ayumu Watanabe è pronto a tornare dietro la macchina da presa per dirigere il suo nuovo film previsto al debutto nel corso del 2021. La sua nuova fatica si intitolerà Nikuko at the Fishing Harbor, un lungometraggio ispirato al romanzo originale di Kanako Nishi.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno la compagnia di produzione Asmik Ace ha annunciato nella giornata di Capodanno l'adattamento anime del romanzo sopracitato in un film dedicato previsto al debutto nell'estate 2021. A prendere le redini della regia della pellicola per lo Studio 4°C sarà nuovamente Ayumu Watanabe che, dopo aver diretto uno splendido Children of the Sea nel 2019, è pronto a stupire nuovamente il pubblico.

Per chi non conoscesse il romanzo originale, la storia si incentra sulla crescita e sui sentieri della vita intrapresi da Nikuko e Kikuko, una madre e una figlia che vivono su una barca. I ruoli di character design e di direttore capo delle animazioni saranno entrambi affidati a Kenichi Konishi (Tokyo Godfather) mentre la sceneggiatura a Satomi Ooshima. Anche il famoso doppiatore Natsuki Hanae (Kamado Tanjiro di Demon Slayer) ha annunciato che parteciperà al film in uno dei ruoli principali.

Per l'occasione Studio 4°C ha inoltre rilasciato un primo teaser trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.