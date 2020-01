Lo studio BONES sta lavorando a una serie anime originale a tema sport?

Quella degli anime e manga è un'industria in continua espansione che non perde mai occasione di sfornare nuove produzioni cartacee o pensate per il piccolo schermo che spesso e volentieri riescono a stupire milioni e milioni di fan, opere che nel prossimo futuro potrebbero vedere il sopraggiungere di un nuovo agguerrito sfidante.

Recentemente sono infatti andati moltiplicandosi le voci che sembrerebbero indicare il prossimo arrivo di una nuova serie animata realizzata dai capaci ragazzi dello studio BONES. A detta dei rumor, la compagnia si sarebbe infatti messa al lavoro su un ambizioso anime a tema sportivo originale che quindi andrebbe a puntare su quella nutritissima fetta di pubblico che ha sempre visto con grande appeal l'unione tra anime e sport.

Invero, in queste ultime settimane lo studio aveva fatto sapere di essere per ora totalmente incentrata su My Hero Academia 4 e su varie altre produzioni anime largamente attese, quali Supercrooks e Josee the Tiger and the Fish, notizie che tra l'altro avevano portato molti a pensare che l'attesa nuova stagione di Noragami fosse ben lontana dalla pubblicazione.

Certo, ciò non significa necessariamente che BONES non stia già guardando con un occhio al futuro e anzi, non è raro che compagnie di così ampia risonanza portino avanti nel silenzio più totale produzioni su produzioni al fine ultimo di avere una line-up annuale sempre sufficientemente variegata, ma per il momento la totale mancanza di conferme in tal senso non possono far altro che farci rimanere guardinghi, consigliandovi quindi di prendere il tutto per quel che è, un insistente voce di corridoio.