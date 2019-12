Studio Bones è piena: niente Noragami 3 e Bungo Stray Dogs 4 nel prossimo futuro?

Le recenti speculazioni su Noragami 3, che inneggiavano all'annuncio dell'attesissimo seguito dopo la conclusione delle repliche dell'anime, stanno lentamente morendo a seguito dell'attuale gestione lavorativa dello Studio Bones che, salvo imprevisti, difficilmente riuscirà a realizzare il sequel nel prossimo futuro.

Attualmente, infatti, l'azienda è completamente impegnata con una serie di progetti importanti, tra cui spicca My Hero Academia 4. Nonostante i lavori su questa produzione dovrebbero essere già completi, BONES ha all'attivo altri titoli di prossima uscita, come la trasposizione per Netflix di Supercrooks di Frank Miller e il recente annuncio di "Josee, the Tiger and the Fish", quest'ultimo previsto nel 2020.

In più, si è aggiunto questa mattina Eureka Seven Hi Evolution 3 al catalogo dello studio, che al momento si chiude con un ultimo lungometraggio, attualmente riconosciuto ma ancora da annunciare. Con così tanti titoli per una compagnia di modeste dimensioni è improbabile che nel 2020 debutterà una serie del calibro di Noragami 3 o Bungo Stray Dogs 4. E a meno che il film non riguardi uno di questi due franchise, è lecito non crearsi troppe aspettative in merito a un annuncio nel prossimo futuro.

Ciò non preclude che Bones annunci a sorpresa i suddetti titoli, in quanto quanto evidenziato è frutto di speculazioni. E saremmo lieti di essere smentiti qualora la compagnia ne approfitti per annunciare due dei seguiti più attesi dai fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.