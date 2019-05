Lo studio di Boruto: Naruto Next Generations si prepara all'anniversario

Lo studio Pierrot fu fondato nel lontano 1979 e ha portato nelle televisioni nipponiche e non solo tanti adattamenti animati di serie shonen poi diventate famosissime. Tra gli esempi più eclatanti ci sono Bleach e Naruto, ma anche i recenti Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations. Lo studio si sta ora preparando a festeggiare i suoi 40 anni.

Quest'anno decorrono diversi anniversari, come ad esempio quello di TMS Entertainment che ha creato un canale Youtube con le sue opere, o quello dell'anime di ONE PIECE che sarà festeggiato con un film nuovo di zecca. Lo Studio Pierrot, arrivato ai suoi quarant'anni, ha deciso di riunire le serie più famose di cui si è occupato con una collaborazione con il SEGA Café di Akihabara.

Come potete vedere dal tweet condiviso da Crunchyroll in calce, ci sono personaggi come Ichigo di Bleach, Naruto e Boruto di Boruto: Naruto Next Generations, Hiei e Yusuke di Yu degli Spettri e molti altri personaggi degli anime targati Pierrot. Nel café edochiano, saranno messi in vendita drink e merchandising esclusivi ognuno ritraente uno di questi personaggi illustrati nella locandina.

Il sito ufficiale dello store condividerà le ultime novità sul suo sito ufficiale. E voi prendereste un Boruto oppure un Hikaru?