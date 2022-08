Ecco lo studio dove Eiichiro Oda disegna ONE PIECE: dal caos al trenino e la giraffa

Alcuni mangaka sono molto eccentrici, e qualcuno lo mostra anche in video. C'è chi, durante le interviste, indossa maschere particolari per non farsi conoscere e chi invece mette in risalto il proprio studio ricco di cose strane e bizzarre. In quest'ultima categoria ricade Eiichiro Oda, il mangaka di ONE PIECE.

In una trasmissione televisiva giapponese andata in onda il 10 agosto, è stato mostrato lo studio di Eiichiro Oda, ovvero il luogo dove l'autore dà vita alla sua creatura preparando le bozze e disegnando le tavole. Osservando i vari video in basso condivisi da utenti come Orojapan, Sandman, Artur e Scotchinformer, si può vedere la bizzarria della sua abitazione. Il mangaka di ONE PIECE disegna i capitoli su un tavolo anche con l'aiuto di un tablet, ma intorno è ricco di altri oggetti, tra libri e materiale e molto altro ancora.

Ciò che però colpisce di più è la presenza di un trenino nella sua casa, che si può vedere in azione grazie allo staff televisivo e agli assistenti del mangaka. Non mancano poi giraffe e zebre, ma anche una riproduzione del busto di Bruce Lee dal costo di 4000 dollari. Nelle varie foto in basso si possono intravedere tutti questi oggetti e la sistemazione scelta dal mangaka.

È qui che l'autore passa gran parte del tempo vista la routine di lavoro di Eiichiro Oda. Intanto il mangaka ha da poco preparato ONE PIECE 1056 per Weekly Shonen Jump.