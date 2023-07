Studio Ghibli: con questi abiti potrai creare facilmente i tuoi cosplay

Per gli amanti del cosplay questa è un'occasione imperdibile: lo Studio Ghibli ha messo a disposizione diversi abiti per chi sogna di diventare un'eroina dei film tanto acclamati, ma non ha grandi competenze o non ha tempo di poter creare un cosplay.

Lo Studio Ghibli sta per pubblicare l'ultimo film ideato dal grande maestro Hayao Miyazaki How Do You Live, ma non avrà trailer, per questo motivo è difficile sapere cosa aspettarci circa questo nuovo lungometraggio. Le aspettative sono alte, ma per quest'attesa la casa d'animazione non ha voluto lasciare i fan a mani vuote.

Per chi ha sempre voluto ricreare a casa il cosplay di uno dei personaggi ideati da Miyazaki, lo Studio Ghibli ha ideato una serie di abiti proprio adatti a questo, chiamata "Ghibli Heroine's Dress". I tre nuovi abiti della collezione verranno distribuiti ufficialmente dallo Studio Ghibli attraverso la propria catena di negozi di merchandising Donguri Kyowakoku.

I vestiti, completati da alcuni accessori quali codini, scrunchie e fermagli, sono ricchi di dettagli e sembrano proprio essere usciti dai film di Miyazaki. Nella galleria è possibile visionare tutti gli outfit e le foto promozionali.

Il primo abito è dedicato proprio ad una delle eroine più amate dal pubblico, ossia Sophie de Il Castello Errante di Howl, intitolato "Soaring To The Sky Reunion Dress" (vestito da cerimonia "In volo verso il cielo"), per ricordare il momento in cui Sophie e Howl volano insieme verso il cielo durante una delle scene più salienti del film. Il colore è più tenue, per permettere una vestibilità migliore per tutti i giorni; il vestito è arricchito con un ricamo sul petto che rimanda all'eterno amore fra i due protagonisti. Per completare l'outfit c'è uno scrunchie abbinato (1.650 yen, circa €10,50), che presenta la stessa fantasia del mantello di Howl del film.

Il seconto outfit è dedicato a Sheeta di Laputa - Castello nel cielo. Questo abito si chiama "First Job on the Tiger Moth", in riferimento alla scena in cui Sheeta viene messa a lavorare in cucina da Dola, capitano del dirigibile Tiger Moth. Il set comprende dei pantaloni a palazzo ricamati con immagini della scena iniziale e un top ricamato con l'immagine del magico Levistone. Per completare l'outfit c'è la fascia per capelli di Sheeta, dal costo di 2.200 yen (circa €14), con ricamato il nome completo dell'eroina, Lucita Toelle Ur Laputa, la Vera Regina di Laputa.

L'ultimo abito della gamma è un omaggio alla Principessa Mononoke, protagonista dell'omonimo film. Chiamato "Hear The Sound Of The Forest One-piece", presenta un lungo abito blu navy, arricchito da una fantasia a lupi. I lupi compaiono anche sulla tunica inclusa, la quale va indossata al di sopra dell'abito per ricreare il look della Principessa Mononoke, il tutto abbinato ad un fermaglio per capelli Wolf (2.530 yen, circa €16) che completa l'outfit

Tutti gli abiti sono venduti al prezzo di 12.100 yen ciascuno (circa 75€) e possono essere acquistati nei negozi Donguri Kyowakoku in Giappone e online a partire dal 1° luglio. Vi ricordiamo che i film dello Studio Ghibli sono disponibili su Netflix e possono essere guardati sia in lingua originale che doppiati in italiano.